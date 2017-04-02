«أمانة جدة» تعقد «مهارات التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»

عقدت أمانة جدة ممثلة في إدارة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع شبكة قادرون ورشة عمل بعنوان «مهارات التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة» في مقر الأمانة للمدرب خالد الهاجري المدرب المعتمد في مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة.

وهدفت ورشة العمل إلى التعريف بمهارات التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف أشكالها من الإعاقات الحركية، والبصرية، والسمعية، بالإضافة إلى الاعتقادات الخاطئة عن التعامل معهم وكيف تنظم فعالية يحضرها أشخاص من ذوي الإعاقة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين أبنائنا ذوي الإعاقة لضمان استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، عبر تقديم الإرشاد وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتسهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بيئة مناسبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)