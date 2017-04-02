«العيادات السعودية» في الزعتري تصرف 13 ألف وصفة في مارس

صرفت العيادات التخصصية السعودية خلال شهر مارس الماضي من خلال الصيدلة الشاملة التابعة لها، 13246 وصفة طبية من الأدوية للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني، إلى أن العيادات قامت بتوفير أفضل أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين، منوهًا أن الصيدلية تعد من أفضل الوحدات الطبية العاملة في مخيمات الأشقاء السوريين على مستوى المنطقة.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان، أن العيادات التخصصية السعودية، تعمل منذ خمس سنوات على تقديم أفضل وسائل الرعاية الصحية للأشقاء اللاجئين السوريين، وذلك من خلال أقسامها وفروعها المتعددة، ومن بينها الصيدلية التي يقدم من خلالها كافة أنواع الأدوية اليومية والمستلزمات الطبية الضرورية للأشقاء السوريين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٢) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)