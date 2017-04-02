الأمير بدر يدشِّن «الأحساء المبدعة» للحِرف اليدوية والفنون الشعبية

فتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مساء أمس الأول مهرجان» الأحساء المبدعة « للحِرف اليدوية والفنون الشعبية، الذي تنظمه أمانة الأحساء في موقع ( الفريج التراثي ) بالتعاون مع غرفة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

و كان في استقباله لدى وصوله لمقر المهرجان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ثم تجول على أركان المهرجان، وشاهد أولوان الفنون الشعبية والفلكلورات المتنوعة التي عرفت عن الأحساء، (العرضة الحساوية، والفريسة، والعاشوري، والمجيلسي، والليوه، ودق الحب ) وتوقف على كل دكان من الحرف اليدوية البالغة 40 حرفة تحكي تراث وتاريخ الأحساء العريق، داخل الفريج التراثي، مستمعاً لشرح مفصل عن كل مهنة وحرفة شعبية .

كما اطلع سموه على البيت الأحسائي، وهو تجسيد لواقع الحياة القديمة الأحسائية، المشتملة على حياة الأسرة القديمة بمقتنياتها وآثارها.

وعقب الجولة أكد سموه أن الأحساء غنية بتراثها وتاريخها، ومهرجان الأحساء المبدعة للحرف واليدوية والفنون الشعبية، سيكون رافداً مهماً في إجراءات تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي (اليونسكو).

من جانبه أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المهرجان يأتي من واجباتنا في أمانة الأحساء مع الشركاء في الحافظة على الإرث التاريخي والتراثي والاعتزاز بها، وتعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والفنون الشعبية، وبالتعاون مع غرفة الأحساء، وامتداداً لنيل الأحساء لعضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، وشراكة استراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيادة رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في المحافظة على التراث الوطني والإرث التاريخي في مدن المملكة ومنها الأحساء، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

وأضاف الملحم أن نيل الأحساء عضويتها عالمياً ضمن المدن المبدعة، يعد مؤشراً ايجابياً نحو عالمية الأحساء، وتحقيق خطوات نجاح إيجابية في تسجيل الأحساء بأكملها ضمن التراث العالمي.

يذكر أن المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة 9 أيام يستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة والنصف ليلاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)