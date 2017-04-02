السفير الأغا: مواقف المملكة من القضية الفلسطينية تجسِّد اهتمامها ودعمها الدائم لشعبنا

أكد سفير فلسطين لدى المملكة باسم الأغا، أن وقوف حكومة المملكة العربية السعودية على مر التاريخ مع القضية الفلسطينية وتقديم يد المساعدة والعون وكل ما يتعلق بها وموقفها الموحد بتعاقب ملوكها -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم والعزم، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، يجسِّد اهتمامها ودعمها الدائم بالقضية الفلسطينية.

ونوَّه خلال كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ41 ليوم الأرض في مقر السفارة الفلسطينية بالرياض، بموقف خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الأخيرة بعمّان، وتأكيده للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا، وقال «هذا ما هو إلا استمرار لمواقف الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده -رحمهم الله-».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٢) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)