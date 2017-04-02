طريف: مهرجان الصقور يختتم فعالياته بمسابقة أجمل طير حر

اختتم مهرجان الصقور في محافظة طريف فعالياته برعاية من مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الدكتور جهز الشمري، التي كان من ضمنها عرض لطائرات الصقور السعودية وفرقة الدحة وخيمة الصقارين وورش عمل لتطوير المهرجان وتكريم الداعمين والمشاركين.

و أقيمت مسابقة أجمل طير ضمن الفعاليات التي شارك بها عدد كبير من الصقارين من داخل وخارج منطقة الحدود الشمالية و جاءت نتائج المسابقة: المركز الأول: الصقار معجب الدوسري، والمركز الثاني: الصقار لافي الرشيدي، والمركز الثالث: الصقار أحمد قاطع.

من جانبه ثمن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة د. جهز الشمري الدعم الذي حظي به المهرجان من لدن أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة.

وقال إن هذا الدعم والمتابعة منه بما يحقق متطلبات إستراتيجية التنمية السياحية بالمنطقة، متمنياً أن يرتقي المهرجان لتطلعات ورغبات المجتمع المحلي وزوار المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)