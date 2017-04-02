انطلاقة «الوعد رأس تنورة» السياحي في الكورنيش.. اليوم

يفتتح محافظ محافظة رأس تنورة مساء اليوم (الأحد) المهرجان الترفيهي والسياحي (الوعد رأس تنورة) في نسخته الثالثة برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وذلك فوق أحد المسطحات الخضراء في كورنيش المحافظة.

وأوضح محافظ رأس تنورة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالوهاب بودي، أن المهرجان في نسخته لهذا العام يستمر لمدة 8 أيام وسيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة لأنه يستهدف كافة الأعمار من الذكور والإناث، وهذه الخاصية ستعطي المهرجان إضافة مميزة مما سيسهم في جلب عدد من الزوار سواء أهالي المحافظة أو من خارجها برفقة أسرهم وأقاربهم.

وأضاف «المهرجان سيشتمل على عدد من الأركان ومنها خيمة الأسر المنتجة وخيمة للطفل وكذلك خيمة الرسم التشكيلي والحرفيين والسيارات المعدلة، بالإضافة إلى ركن الشارع التجاري الذي يشتمل على 40 محلاً، ومسرح الفعاليات والمقهى الشعبي، كم تم تجهيز مقر مجاور لساحة المهرجان خصص للشباب، تم وضع خيمة ترفيهية تتكون من أجهزة للألعاب الإلكترونية (بلايستيشن) وطاولة تنس وبلياردو وبالوت، كم سيتم تنظيم دوري رياضي يجمع الشباب ويقدم ما هو مفيد لهم خلال أيام المهرجان».

وبيَّن أن فعاليات الافتتاح مساء اليوم ستشهد أوبريت إنشادياً، وكذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي سيلقيها بعض شعراء المحافظة، أيضاً سيتم تقديم بعض الفقرات الترفيهية والإنشادية التي سيقدمها عدد من الفرق المشاركة في المهرجان، كما سيتم تقديم بعض العروض البهلوانية، ومسابقات الأطفال والأناشيد الوطنية والألعاب الترفيهية، إلى جانب تقديم عدد من الجوائز للجمهور بعد أن يتم السحب عليها من قِبل اللجنة المنظمة للمهرجان.

ونوه بودي إلى أن ساحة المهرجان سوف تفتح أبوابها للزائرين والمتنزهين بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشرة مساء، حيث تم الإنهاء من قِبل جميع المنظمين سواء في المجلس السياحي أو الشركة المنظمة للمهرجان كافة استعداداتهم لانطلاقة فعاليات المهرجان من وقت مبكر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)