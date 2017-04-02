«ربيع جسد» يفعِّل اليوم العالمي لـ «متلازمة داون»

أقامت الجمعية السعودية لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة (جسد)، أمس الأول، فعالية ربيع جسد، التي تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي لمتلازمة داون، حيث خصصتها للأطفال المصابين بهذه المتلازمة.

واشتملت الفعالية التي أقيمت في حديقة الأمير سعود بن نايف على عديد من الأنشطة والفقرات المصاحبة وكثير من الفعاليات الترفيهية التي تم اختيارها بعناية لإدخال البهجة على قلوب أطفال متلازمة داون ورسم الفرحة على محياهم.

واشتمل ربيع جسد على أركان لأنشطة الأسر المنتجة، كما استقبلت الفعالية من الزيارات المدرسية لمراكز أطفال داون المتعددة، حيث جال الأطفال الزائرون في أرجائها واستمتعوا بما احتوته من فقرات ترفيهية وعروض تفاعلية.

وصرّحت رئيسة مجلس إدارة جمعية جسد منيرة الحربي، بأنّ الجمعية السعودية لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة إذ تفعّل اليوم العالمي لمتلازمة داون فإنها بذلك تقوم بدورها الاجتماعي وواجبها تجاه المصابين وأسرهم وكافة أبناء المجتمع، وقد شكرت منيرة الحربي جميع الجهات التي دعمت ورعت وشاركت في إقامة هذه الفعالية، وعلى رأسهم أمير المنطقة الشرقية، مثمناً دعمه الدائم واللامحدود لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)