«سياحة نجران» تكثف جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران، جولات رقابية مكثفة على الفنادق والشقق المفروشة، ووكالات السفر ومنظمي الرحلات في المنطقة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة لزوار المنطقة خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأوضح عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الرقابية شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع السياحي، مؤكداً أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز بمداخل الفنادق والشقق المفروشة ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)