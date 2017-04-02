استئناف رحلات قطار الرياض – القصيم .. اليوم

تستأنف الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اليوم، رحلات قطار الركاب بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة، حسب الجدول المعتمد، جاء ذلك بعد توقف الرحلات أمس لإجراء أعمال كشف و صيانة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من محافظات منطقة الرياض خلال الإجازة الأسبوعية.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والتسويق والمتحدث الرسمي للشركة سليمان الخويطر، أن الشركة أنجزت بنجاح أعمال الصيانة للتأكد من سلامة الخط الحديدي وكفاءته، معرباً عن شكره للمسافرين على رحلات القطار اليوم تفهمهم و تقديرهم لذلك الحدث الطارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ «سار» أن الرحلات ستكون مستمرة حسب الجدول المعتمد بدءاً من اليوم، مضيفاً أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني (http://www.sar.com.sa)، أو عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق «سار»، بالإضافة إلى الحجز وشراء التذاكر من أقسام التذاكر المتوفرة في محطات الركاب.

يذكر أنه تزامناً مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، أطلقت «سار»، عرضاً ترويجياً جديداً للسفر عبر قطاراتها بدءاً من يوم غد الأحد 2 إبريل، بهدف تحفيز المسافرين بين الرياض والمجمعة والقصيم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٣) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)