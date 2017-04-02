«الإمام عبدالرحمن» تنظم ورشة «مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية»

نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤخراً، وبالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم ورشة عمل تحت عنوان «مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية»، قدمها خبراء من الهيئة الوطنية الدكتور ناصر سرحان والدكتورة منيرة عبدالعزيز، واستمرت لمدة يومين، وذلك بالمكتبة المركزية بالمدينة الجامعية، وتستهدف مسؤولي الجودة بالكليات وبرامجها الأكاديمية والعمادات المساندة. وتأتي هذه الورش بحسب مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش تأكيداً لأهمية الاعتمادات الأكاديمية ودورها في جودة المخرجات التعليمية وتوافقها مع الخطط الإستراتيجية للجامعة وتحقيق أهدافها، مضيفاً بأن الجامعة ولله الحمد حققت كافة معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وحصلت على الاعتماد الكامل غير المشروط، الذي بدوره سيسهم في مواكبة التطورات والتغيرات العلميّة والتقنية، ومواكبةالخريجين لتحولات قوى العمل في القطاع المهني والتقني ليتم الاعتراف بمؤهلاتهم وبالتالي قبولهم على المستوى المحلي والدولي. وأشار د. الربيش إلى أن الجامعة تستعد لحصول مركزالإرشاد والتوجيه الأكاديمي على الاعتماد الدولي AICP، وأيضاً جاهزيتها لاعتماد 5 برامج أكاديمية من برامج الجامعة الأكاديمية من كليات مختلفة خلال الفصل القادم من هيئة تقويم التعليم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وهي برنامج (العلاج التنفسي،المختبرات الطبية، الدراسات الإسلامية، التاريخ، الفيزياء بكلية التربية بالجبيل) وبلا شك أن حصول هذه الاعتمادات يؤكد بلوغ الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة للوصول إليها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠٤-٢٠١٧)