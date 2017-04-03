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الله يرحمهم كانو يستعرضون مهاراتهم الجنونيّه.
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صحيفة الشرق - العدد 1947 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1947 - نسخة الدمام
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الله يرحمهم كانو يستعرضون مهاراتهم الجنونيّه.
من لم يمت بالسّيْف مات بالتّفحيطِ
إلّلي عقله خيطي ميطي يمت بالتّفحيط
فحّط لتستعجل أجلك !
المسجلات تأتي بعزرائيل !
ولا تنسى التطعيس يا دكتور عليان .. يلاقون نفس المصير
نفسي أعرف كم مرّة فحطت وكم مرّة طعست ، وأنت “صغيرون” يا دكتور ؟!