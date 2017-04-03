حدثني فقال: كنت أعتقد أن الكآبة مرض مُفاجئ يُصيب الفرد بشكل هجومي، أشبه بغيره من أمراض البدن، وأنه ليس لي دور في نشأته وتطوره ومآله، بمعنى متى ما طرق بابي هذا الضيف الثقيل «الاكتئاب» فما علي سوى الترحيب به، ثم ندخل سويا في غرفة مُظلمة ليُملي علي جميع شروطه، وحينئذ أستأذنه للذهاب للعيادة النفسية لطلب التخلص منه، كمن يُعاني التهاباً بكتيرياً ثم يُصرف له مضاداً حيوياً فيُشفى بإذن الله. ذهبت للطبيب النفسي الذي قال لي: ما تُعانيه من كآبة ليس إلا مُجرد نقص في نواقل عصبية معروفة، والدواء يُعيد التوازن الكيميائي، كما يُذهب المُضاد الحيوي خبث البكتيريا، تناولت الدواء وفعلا تحسنت حالتي من أول حبة وضعتها في فمي، صدقت وأمنت بأن جميع العلل سواسية، لم تدم فرحتي طويلا فقد عادت حليمة «الكآبة» من الباب الخلفي بتغيير طفيف في صورتها رغم استمرارية الدواء، عُدت من حيث أتيت لطبيبي، فإذ به يُغير الدواء دونما فحص وضعي مع الدواء الأول، وبنفس العبارة السابقة «مُجرد خراب كيميائي والدواء يُصلحه»، تعلقت بقشة، وإذ بمزاجي يتحسن خلال الأيام الأولى على الدواء الجديد وما لبثت إلا ورأيت «حليمة» بحلتها «الشيطانية» واقفة أمامي، استمر الوضع ما يُقارب العامين مُتنقلا من طبيب لآخر ومن عيادة لأخرى لينتهي بي المطاف بعلة تُسمى «عُسر المزاج»، وأنا أتلظي مرارة الحزن والضيق والتعاسة رغم تعدد الأدوية والخلطات الدوائية. نصحني صديق مُقرب بالعلاج من خلال التدخل النفسي «الجلسات النفسية»، أتيت ذاك المُختص النفسي الذي بادرني بكرسي بجانبه اسمه «كرسي الاسترخاء»، فما علي سوى التمدد على ذاك الكرسي المُتهلهل ليُحلق بي في فضاء مفتوح «مُتخيلا» زقزقة العصافير وحفيف الشجر وزرقة السماء وخضرة الأرض وذاك القارب الذي يمخر مياه النهر بين تلك الأشجار، وبداخلي بركان من السوداوية لم يمنحني التمتع بتخيل ما قال، وبجانبي في الواقع ذاك الكثيب وتلك النياق ودرجة الحرارة الجهنمية وهدير السيارات وغُبرة السماء وزحمة الأرض، وجلست على ذلك الحال ما يُقارب عشرين جلسة؛ لأنه أخبرني أن الشفاء الحقيقي يأتي من قاع الاسترخاء، بمعنى في الجلسة العشرين. لم تتحسن حالتي لينتهي بي المطاف في يد ذاك «المُطور الذاتي» الذي قال لي أطلق المارد الذي بداخلك؛ ليصفو مزاجك وتحلو حياتك ويتحسن حالك، فتشت عن المارد فلم أجد سوى صوت أنيني، لأجد رسالة من البنك تُفيد «بتصفير رصيدي»، هنا أدركت أن الكآبة شيء مُختلف. للحديث بقية.