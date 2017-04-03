منيرة الغامدي
لنوقف التصرفات العبثية
نطالب بالترفيه وبسياحة جاذبة لاستثمار أموالنا في بلادنا بدلا من هدرها في الخارج. نطالب بحقنا في «الفرح» لكل الفئات والطبقات. نطالب بمعارض ثقافية وملتقيات أدبية ولكن حين تجتهد المؤسسات المعنية وتقدم للمواطن والمقيم بعضا من الترفيه البريء والنشاط الثقافي فإنه ومن المؤسف أن يُقابل بحرب شعواء من أشخاص يرفضون الاستمتاع بأبسط مباهج الحياة لاسيما حين تكون مرخصة من جهات عليا وهي المسؤولة عن السماح بقيامها. لا أعرف كيف يبرر شخص ما فرض رأيه ومزاجه ورغباته على الآخرين بل وحرمانهم مما يريدون بل ويتعدى ذلك إلى الإيقاف باليد من منطلق «فليغيره بيده» وكأنه لايوجد نظام ولا قانون.
هذه تصرفات لو لم تقابل بالعقاب فنحن نفتح الباب على مصراعيه لسياسة «كل من إيده إله». ما لا يعجبك غيره بيدك وألصقه ظلما بالاحتساب وهو منه براء. والأسوأ من هذا أنك ستجد من يصفق لك على مواقع التواصل الاجتماعي بل وقد يصل به الأمر إلى أن يكافئك ماديا بمبالغ مالية ضخمة أو هدايا عينية تشجيعا على عمل هو بالدرجة الأولى تجاوز للنظام والقائمين عليه وهم بذلك شركاء في الفعل العبثي المشين.
لا للتجاوزات كلها حتى التعدي على هوية الوطن بتصرفات طائشة ندرجها تحت تصنيف الفرح، لكن لماذا نرى كثيرا يصطافون في الخارج في دول إسلامية وغيرها ولا يقطعون سلكا أو يهبّون لاعتلاء مسرح وتحطيم محتوياته؟ أو تكسير أدوات فرقة غنائية مستضافة؟ ببساطة لأنهم يخشون العقاب والنظام هناك وأنهم قد يحرمون من دخول ذلك البلد لو تجاوزوا النظام.
على من يرى في أي تصرف عام أنه خطأ الرفع والتظلم للجهات المعنية وهي تقوم باللازم. ومن الخطأ أن أقوم بدور القاضي والمنفذ للحكم وأمارس تطبيق العقوبات كما يحلو لي على كل ما لايروق لي على أنشطة لم تنل إعجابي أو أسعى من وراء تصرفي لاستقطاب آراء مؤيدة ومن ثم القيام بتجاوزات أكبر.
دول لديها مهرجانات ترفيهية هادفة ومسيرات فرح لتعزيز مناسبة وطنية أو لخدمة هدف نبيل، وأيضا دور سينما تعرض الأفلام بأنواعها وبرسائلها المختلفة وكل يختار مايناسبه فمنها للأطفال والعائلة و للأكبر سنا، منها وثائقي واجتماعي وبوليسي وغيره، وهناك أفلام تعرض على شاشات كبيرة تطالعها من داخل سيارتك وبين أفراد أسرتك وتطلب ماتشاء من مأكولات دون أن تغادر مكانك، ولديهم مسارح تقام فيها مهرجانات ثقافية وغنائية وقد ترى هؤلاء المعترضين يشدون الرحال لتلك البلدان فيسهمون في زيادة المداخيل السياحية لتلك الدول، لكن المتابع للإعلام المجتمعي يفزع من آرائهم وهم نفس الأشخاص حين يكون الحدث داخليا وهي آراء حادة لدرجة التطرف وبتغريدة يحرمون ما أحل الله بتغريدة تندد بالرأي الآخر وقد تكفره وصاحبه. المصيبة حين يكون هؤلاء هم الشباب الذين تعقد عليهم الآمال في تنمية الوطن.
كما ذكرت في مقالي السابق ومازلت أقول بأن هيئة الثقافة عليها مهام تغيير كثير من المفاهيم الثقافية الخاطئة، والثقافة معناها أشمل وأكبر، وهي كما ذكرت منظومة متكاملة من العادات والتقاليد والمعتقدات والأفكار والتوجهات والقيم.
إذا كتبت منيرة فاسمعوا وعوا .. مقال صادق وأمين .. كل مشاكلنا مع الترفيه ومع اقتناء الكتب من معارض الكتاب سببها [ بقايا ما كانوا يسمون ب”الصحويين” العائدين من بلاد الطالبان : تورا- بورا ، وهلمند ، وقندهار) الذين هم يعادون ولي الأمر والمجتمع ، ويبثون مذهبهم الخفي من خلال استغفال المراهقين وقليلي الفقه ، بتجييشهم لمعاداة المجتمع لو فكر أن يفرح ، أو حتى يبتسم .. هدفهم زيادة الاحتقان والتأليب ضد ولي الأمر والنظام العام ..سندعوا عليهم في الثلث الأخير من الليل بأن يفضحهم الله أمام المجتمع فلا يتمكنون من تنفيذ إيجنداتهم الخفية..
هكذا تكون كتابات الرأي فليس فيها تكرار ، ولا مدح النفس بالهياط والدرعمة ، والدخول في “مهاترات” مع القراء ، ومع كل محبي الشرق الغراء ..
تحيا منيرة ، كاتبة “بصيرة” !
لنناقش المبدأ . التغيير باليد مسؤولية الدولة التي تسن القوانين آخذة في الإعتبار النواحي الشرعية والإجتماعية وغيرها . بالتالي لم يعترض أحد على حفلة محمد عبده وراشد الماجد التي أقيمت في الرياض ولم يقتحمها أحد ويكسر آلاتها الموسيقية . ولم أحضرها لأني من متذوقي فن رابح صقر وإبداعه في اللحن قبل الغناء . وبما أننا نتحدث في المبدأ فكل خطأ ( قد ) ينتج ردة فعل خاطئة بنسبة عالية . وهو ماحصل في معرض الكتاب في الرياض . معرض الكتاب ..للكتاب ولاشيء آخر وهو مكان لايليق فيه ممارسة المناكفة بين التيارات المختلفة والذي أغلب مرتاديه لايسمعون الغناء ويرون حرمته ( ولست منهم ) . بالتالي وجدوه عملاً استفزازياً ( وهو كذلك ) وأراه حتى عملاً غبياً . ماتم فيه من اعتراضات أؤيده بمنطلقات مختلفة ليس فيها الجانب الشرعي . بل في أن من حق شريحة لاتريد الغناء وتذهب لمكان يفترض فيه رصانة العلم والمعرفة ألا تتفاجأ بعبث منظميه وإحداث مالايليق فيه .
قول على قول
استاذه/منيره كأنّي بك تنفخين في قربه مخروقه او تصيّحين بَالْخَلا او تقولين لمن يوحي أنت تُوحي؟ إذا لم يصدر بيان واضح وصريح وجاد يحمل في طياته العقاب الصارم الجاد والحسم لم كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أيّ فقالبات محليه ثقتافيه كانت او ترفيهيّه ايّاً كانت لأيقاف كل عند حدّه بقوة النظام والقانون ولنتذكر جميعاً ان دولتنا دولة قويّة بالشريعهة مستقلة وتعرف ماذا تفعل والحلال بين والحرام بيّن ولم يعد مكان لكل من قراء كتاباً اصفر او احمر او اخضر او من اي لون يأتي ليفرض رايه بيده ( خضوا النظام والقانون إلي جهات الأختصاص لا تأخوذه ليدكم يا ساده ياكرام) وشكرا استاذه الفاضلة/ منيرة الغامدي ،،
آخر الكلام :
الدين يسر وليس عسر ،، كما انّه امر بالمعروف وليس بالمتلوف،، واذا اردت ان تطاع فاطلب بالتي هي احسن المستطاع ،، رب العزّه والجلال قال لسيّد الخلق سيّدنا محمداً إبن عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام ،، لست عليهم بمسيطير ،، وفي مكان آخر ذرني ومن خلت وحيدا ،، وايضاً إنّك لا تهدي من احببت ولكن الله بهدي من يشاء ،، وايضاً ،، إن فضهاً غليظ القلب لانفضُّ من حولك ،، اقوال كثيره جائت من الله للتخفيف والتسامح على ومع الأنسان لأخيه الأنسان هو او هي…
عنوان المقال يقول : ( لنوقف التصرفات العبثية ) ..
أصحاب المذهب الخفي يتمنون أن توقفهم الجهات المنظمة للفعاليات ، ليتحجّجوا ، وليثيروا الشغب ، ولو من باب : ( أنا موجود / أنا هنا ).. قد يكون في إعادة تأهيل هؤلاء المغرر بهم ، وتنقية ما زرعه مريدوهم في عقولهم هو الحل الذي قد يكون له أولوية ..