ولي العهد وولي ولي العهد يعزِّيان وزير الخارجية البحريني

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قدم خلاله التعازي في وفاة والدته، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقد عبَّر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن شكره وتقديره لولي العهد على تعزيته، داعياً الله تعالى أن لا يريه أي مكروه.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قدَّم خلاله التعازي والمواساة في وفاة والدته، داعياً الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته.

وقد عبَّر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي ولي العهد على مواساته له في الفقيدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)