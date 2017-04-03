قتلا عشرينياً وحاولا الهرب إلى خارج المملكة

الدمام ـ الشرق

ألقت شرطة الدمام بالتعاون مع شرطة محافظة العديد والجهات الأمنية الأخرى، القبض على جانيين متهمين بقتل مواطن في العقد الثاني من العمر، إضافة إلى 6 أشخاص بتهمة التستر عليهم ومحاولة تهريبهم إلى خارج المملكة.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، إن شرطة الدمام تبلغت في تمام الساعة 1:45من صباح الجمعة الماضية، من قِبل مناوب المستشفى عن إسعاف مواطن في العقد الثاني من العمر من قِبل زملائه، وتبين فيما بعد وفاته نتيجة تعرضه لطعنة بالسكين، وإصابة اثنين آخرين معه وحالتهما الصحية مستقرة.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة أشارت إلى أن هناك مجموعة من أقارب الجناة ينوون تهريب الجناة بطريقة غير مشروعة لخارج البلاد، مبيناً أنه تم في غضون أقل من 24 ساعة، وبفضل تضافر جهود فريق العمل من شرطة الدمام وشرطة محافظة العديد والجهات الأمنية الأخرى، من ضبط الأشخاص أثناء وجودهم بمنفذ البطحاء وعددهم ستة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر تربطهم علاقة قرابة بالجناة.

وأضاف «باستمرار إجراءات الاستدلال والتحقيق والبحث والتحري، تم ضبط الجانيين في إحدى الشاحنات التي تعود لأحد المقبوض عليهم وهما مختبئان بداخلها تمهيداً لتهريبهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبيّن أنهما مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر، وتم بعث الجناة والمتسترين عليهما إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)