قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تدشينه في 24/ 7/ 1436هـ، عديداً من الأعمال الإغاثية والإنسانية لليمن، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة 123 مشروعاً بمبلغ 584,390,339 دولاراً أمريكياً، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 81 شريكاً.

وبلغ عدد مشاريع برنامج الأمن الغذائي والإيوائي وبرنامج إدارة وتنسيق المخيمات 44 مشروعاً، بمبلغ قدره 238 مليون دولار، استفاد منها 20 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد الشركاء 24 شريكاً.

كما بلغت المشاريع في مجال التعليم والحماية وبرنامج التعافي المبكر 16 مشروعاً بمبلغ 78.176.921 دولاراً، استفاد منها 3,914,236 مستفيداً، فيما بلغ عدد الشركاء 12 شريكاً.

وفي الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدَّم المركز 53 مشروعاً بمبلغ 211,489,369 دولاراً استفاد منها 27,780,814 فرداً وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكاً.

أما مشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فخصص المركز لهذا الجانب 10 مشاريع، استفاد منها 15,657 مستفيداً من خلال أربعة شركاء بمبلغ قدره 56,948,162 دولاراً أمريكياً.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حظي بثناء رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وبطرق تقديمه للخدمة بعمل احترافي عبر فرقه المتخصصة في هذا المجال.

وتصدرت المملكة المركز الأول عالمياً بمعدل حجم مساعداتها دولياً الذي بلغ 1.9% من الدخل القومي الإجمالي لها.

من جهة ثانية، التقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس السكرتير الدائم للإدارة البريطانية للتنمية الدولية مارك لوكوك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبريطانيا في المجالات الإغاثية والإنسانية.

كما اطلع المسؤول البريطاني على البرامج التنفيذية والجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة المحتاجين والمنكوبين في 37 دولة حول العالم وبالأخص اليمن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)