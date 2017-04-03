الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد عبر وزير الخارجية البريطاني خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيري من اعتداء من متظاهرين في لندن أثناء مشاركته في إحدى الندوات، مؤكدًا اهتمامه بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

وقد شكر ولي ولي العهد وزير الخارجية البريطاني على اهتمامه، مؤكدًا شرعية موقف التحالف في اليمن واستمرار إيصال الحقائق عن الوضع في اليمن للعالم، كما أكد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)