القيادة تعزِّي أمير دولة الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح.

وقال الملك المفدى:»علمنا ببالغ الألم خبر وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد خالص تعازينا ومواساتنا، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون «.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح. وقال ولي العهد:» علمت ببالغ الحزن بنبأ وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح.

وقال ولي ولي العهد:» تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ سعد جابر العذبي المحمد الصباح – رحمه الله -، وإنني إذ أبعث لسموكم ولأسرته الكريمة أصدق التعازي والمواساة، لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون «.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)