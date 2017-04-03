الهيئة الملكية بالجبيل شريك في هاكاثون

تشارك الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في مركز الإبداع والمعرفة ومعمل فاب لاب، في تحدي تطبيقات الفضاء العالمي «SpaceHackathon» الذي يبدأ في 27 إبريل الجاري، ولمدة يومين، بهدف تصميم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه رواد الفضاء بالتعاون مع مشروع وادي العباقرة.

ويعد تحدي تطبيقات الفضاء، مسابقة برمجية دولية تقام كل عام بقيادة «ناسا» منذ 2012 ويلتقي فيها خبراء التقنية والعلماء والمصممون والفنانون والمثقفون ورجال الأعمال والمطورون والطلاب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في إيجاد حلول لتحسين الحياة على الأرض والفضاء، ويمكن لأي شخص المشاركة في التحدي إذا كان يملك مجموعة من المهارات أو شغف لتغيير العالم، حيث يمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة في السعودية spaceappssaudi.com، وتعد الجبيل الصناعية إحدى المدن التي تم اختيارها لاحتضان المسابقة في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)