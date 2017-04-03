معرض عن صحة الفم

نظم مستشفى القوات المسلحة في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان تحت شعار “صحة فمك.. دليل وعيك”، بحضور مدير المستشفى العميد عقيل المسعودي. وركزت الحملة على رفع الوعي بصحة الفم والأسنان من خلال عدة أركان، منها الكشف على التسوسات والتهابات اللثة، وأجزاء الفم والأسنان، وأضرار التدخين.

ويأتي تنظيم الحملة ضمن استراتيجية الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى المجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)