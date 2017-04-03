معمل عشوائي لتصنيع البخور والعطور المقلدة

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية في جدة توزيع كميات كبيرة من مستحضرات للبخور والعطور المقلدة، وأغلقت المعمل الذي يتم فيه تقليد المنتجات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني أن البلدية قامت مع الجهات المعنية بمداهمة موقع عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي في منطقة الخمرة جوار محطة الصرف الصحي، وتم ضبط كميات كبيرة يتم تحضيرها وتعبئتها ووضع ملصقات عليها تقدر بحوالي أكثر من 300 كرتون، ويتضمن كل كرتون حوالي 1000 عبوات بلاستيك فارغة وعبوات زجاج وأعداد كبيرة من الملصقات المزورة، وأكثر من 800 معطر جو، وستة أكياس كبيرة بها بخور خشب.

وأضاف أنه تم رصد الموقع ومتابعته، واتضح أنه تديره عمالة مجهولة ومخالفة، مبيناً أنه تم مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي عنه تمهيداً لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)