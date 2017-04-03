الفريدة: 23 مشروعاً فندقياً جديداً في الأحساء

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة، أن هناك أكثر من 4400 غرفة فندقية في المحافظة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لترخيص إنشاء 23 مشروعاً فندقياً جديداً في المحافظة.

وقال إن مشاريع الإيواء السياحي الجديدة في الأحساء تتضمن ثمانية فنادق، وسبع شقق فندقية، وأربع وحدات سكنية مفروشة، وفندقين على الطرق «موتيلان»، ومنتجعين.

إلى ذلك، أوضح مدير إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء يوسف العديلي، أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات حول خدمات الإيواء الفندقي عبر مركز الاتصال السياحي «19988» الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال العام، بما في ذلك الإجازات الرسمية، مبيناً أن المركز يقدم عديداً من المعلومات حول عروض الفنادق والوحدات السكنية والمهرجانات والفعاليات، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني info@scta.gov.sa.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)