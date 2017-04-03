إحباط تهريب 389 كيلوجرام حشيش

تمكن رجال حرس الحدود في منطقة جازان خلال الفترة من 1438/6/26هـ وحتى 1438/7/04هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أن رجال حرس الحدود رصدوا أشخاصاً حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، مما نتج عنه القبض على 15 شخصاً من الجنسية الإثيوبية، وأربعة أشخاص من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما قبض عليه 389 كيلوجراماً وثلاثة جرامات من الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)