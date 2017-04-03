«سفير» في مدارس ينبع

احتفلت إدارة التعليم في ينبع وشركة سابك وبرنامج إنجاز، في مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية، بنجاح الشراكة المثمرة بينهم، ونتج عنها تقديم مبادرة سفير في أربع مدارس بالمحافظة.

وكان تعليم ينبع تبنى تقديم المبادرة في مدارس المحافظة وقامت «سابك» بالدعم المادي والتطوعي لمنسوبيها لإقامة المبادرة بالتعاون مع إنجاز السعودية كإحدى البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بين أوساط الشباب في مقتبل العمر، وتمنحهم المهارات الأساسية وطرق التفكير الإيجابي، مما يعدهم بالشكل المناسب لسوق العمل، وينعكس مستقبلاً على مهاراتهم الحياتية والعملية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)