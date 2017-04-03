احتفلت إدارة التعليم في ينبع وشركة سابك وبرنامج إنجاز، في مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية، بنجاح الشراكة المثمرة بينهم، ونتج عنها تقديم مبادرة سفير في أربع مدارس بالمحافظة.
وكان تعليم ينبع تبنى تقديم المبادرة في مدارس المحافظة وقامت «سابك» بالدعم المادي والتطوعي لمنسوبيها لإقامة المبادرة بالتعاون مع إنجاز السعودية كإحدى البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بين أوساط الشباب في مقتبل العمر، وتمنحهم المهارات الأساسية وطرق التفكير الإيجابي، مما يعدهم بالشكل المناسب لسوق العمل، وينعكس مستقبلاً على مهاراتهم الحياتية والعملية.
«سفير» في مدارس ينبع
احتفلت إدارة التعليم في ينبع وشركة سابك وبرنامج إنجاز، في مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية، بنجاح الشراكة المثمرة بينهم، ونتج عنها تقديم مبادرة سفير في أربع مدارس بالمحافظة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)
Logging In...
مقالات في محليات
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
-
-
-
-
-
-
«روتانا»: الصدفة قادت إلى إطلاق ألبوم رابح صقر في ليلة حفل عبدالمجيد…
-
-
-
الأكثر مشاهدة في محليات
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجموعاً من المواطنين
-
-
-
-
-
استفتاء
Loading ...
Profile