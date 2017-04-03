الأمير محمد بن نايف يوجِّه بصرف مساعدة مالية لذوي الشهيد عبدالرحمن الصفراء

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بصرف مساعدة مالية لذوي الشهيد العريف عبدالرحمن بن حمد الصفراء أحد أفراد الدفاع المدني.

وقام بتسليم المساعدة مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني. وأعرب ذوو الشهيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة على ولاة أمرنا -حفظهم الله- وعلى سموه الكريم.

وقال شقيق الشهيد «إننا وبفضل الله نرفل في هذا البلد بنعم كثيرة لعل واسطة العقد فيها هي العلاقة الحميمة التي تربط المواطنين بولاة أمرهم، فكم كانت فرحتنا كبيرة عندما تلقينا اتصالاً هاتفياً دون علم مسبق لدينا من ولي العهد، معزياً ومواسياً لنا ولأسرتنا».

يُذكر أن العريف عبدالرحمن بن حمد الصفراء -رحمه الله- وافاه الأجل خلال مباشرته حادثاً مرورياً على طريق الدمام الجبيل السريع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٧)