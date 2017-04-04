صحيفة الشرق – العدد 1948 – نسخة الرياض

طباعة التعليقات

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٠٤)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك