حسن القرني
شيء من عمر
شيء من عمر
شيء من قدر
شيء من أثر
أحياناً شيء من البطر
دائماً شيء من مُتعة النظر
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مشروع الشام
لوحة رسّام
أرقام وأعوام
أحلام وآلام
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العمر قصيدة سورية
القصيد فيها أمة ملكية
المفردة شاعرية
الموسيقى شرقية
القافية للمجد بقية
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حديث وحوار
جواد مضمار
فلسفة سُمار
صانع قرار
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عمر عاجل وخاص
سيف قصاص
يخرج على النص
لا يخشى رقيباً أو مقصاً
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للمساء أحجية
للصباح أغنية
للمدرجات أمنية
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لا تقولوا إن هناك عمر
ما لم يكن السومة عمر
يمثل عمر السومة ظاهرة فى الملاعب السعودية ، فى زمن اختفت فيه النجوم والأسماء البارزة ، تشعر انك امام فارس يقف بجوار جوادة ، تشعر بالشموخ والتواضع فى نفس اللحظة ، ترى فيه رونالدو وبن زيما فى جموحة ، ونظرات ودهاء ومكر ميسى فى استغلال الفرصة وانتهاز الهدف ، تشعر انه الصقر الذى يحلق فى السماء وعينية ترنوا الى الفريسة ويبحث عن الزاوية المناسبة والوقت الملائم للانقضاض والإجهاز عليها ، تراه فى السماء وقد التصق قدمية بالذيل فإذا اقترب من الفريسة تبتعد القدمين عن الذيل وتظهر المخالب ليغرسها فى جسد الفريسة ، يذكرك عمر السومة بفراسة جاسم يعقوب ودهاء ماجد عبدالله وذكريات سعيد غراب وسعيد لبان واللمفون والدنينى والفصمةً، ويغلف كل ذلك التواضع والاخلاق العالية ، وجد عمر السومة المناخ المناسب وألبيءة التى تخرج الإبداع وهو الذى يعيش بعيدا عن سوريا الحبيبة وكأنه يعيد ابداع ميسى بعيدا عن الأرجنتين ورونالدوا خارج ارض البرتغال ، هل يتوج ذلك بالحسم فى نهايات الموسم
الله الله الله …ماشاءالله ابداع وفن وطرب مقال جميل من انسان جميل
يستاهل اللاعب الخلوق الكابتن عمر السومة