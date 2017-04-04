شيء من عمر
شيء من قدر
شيء من أثر
أحياناً شيء من البطر
دائماً شيء من مُتعة النظر
***
مشروع الشام
لوحة رسّام
أرقام وأعوام
أحلام وآلام
***
العمر قصيدة سورية
القصيد فيها أمة ملكية
المفردة شاعرية
الموسيقى شرقية
القافية للمجد بقية
***
حديث وحوار
جواد مضمار
فلسفة سُمار
صانع قرار
***
عمر عاجل وخاص
سيف قصاص
يخرج على النص
لا يخشى رقيباً أو مقصاً
****
للمساء أحجية
للصباح أغنية
للمدرجات أمنية
****
لا تقولوا إن هناك عمر
ما لم يكن السومة عمر

حسن القرني
راسل الكاتب
حسن القرني
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (١٤) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)