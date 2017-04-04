شيء من عمر

شيء من قدر

شيء من أثر

أحياناً شيء من البطر

دائماً شيء من مُتعة النظر

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مشروع الشام

لوحة رسّام

أرقام وأعوام

أحلام وآلام

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العمر قصيدة سورية

القصيد فيها أمة ملكية

المفردة شاعرية

الموسيقى شرقية

القافية للمجد بقية

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حديث وحوار

جواد مضمار

فلسفة سُمار

صانع قرار

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عمر عاجل وخاص

سيف قصاص

يخرج على النص

لا يخشى رقيباً أو مقصاً

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للمساء أحجية

للصباح أغنية

للمدرجات أمنية

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لا تقولوا إن هناك عمر

ما لم يكن السومة عمر