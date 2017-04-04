ندوة لتحسين مهارات الباحثين في الكتابة بالإنجليزية

نظم مكتب قواعد المجلات العلمية والعربية المصنفة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، ندوة علمية مجانية إلكترونية عن بُعد تعرض نصائح حول كيفية تحسين مهارات الباحثين في الكتابة باللغة الإنجليزية، وزيادة احتمال قبول منشوراتهم للنشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم الباحثين الذين لا تعد اللغة الإنجليزية لغتهم الأولى.

وقالت المشرف العام على الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وثومسون «رويترز» الدكتورة إبتسام السحيمي، إن الدورة تعد أحد برامج تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسة، مبينة أنها استهدفت كافة الباحثين وذوي الاختصاص من منسوبي الجامعة عن الطريق الإنترنت «أون لاين»، واستمرت لمدة 60 دقيقة، وتم خلالها استعراض عدد من المحاور التي تهم مراحل تحسين الكتابة الخاصة بالباحثين باللغة الإنجليزية، وكذلك الآليات التي يتم من خلالها قبول النشرة العلمية في المجلات الدولية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)