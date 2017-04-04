مكتب للشراكات الاستراتيجية الدولية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعٍ أمس، عرضاً بشأن تأسيس مكتبٍ فيه للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وشمِلَ العرض، المقدّم من لجنة الشراكات الاستراتيجية الدولية، أبرز مهام المكتب، وبرامجه الأساسية، وآلية عمله، وأولوياته.

واطّلع الاجتماع نفسه، الذي ترأسه رئيس المجلس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على نتائج تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المملكة.

واطّلع «الشؤون الاقتصادية والتنمية» على الموضوعين في إطار استعراضه، خلال الاجتماع الذي عُقِدَ في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، متخذاً حيالها التوصيات اللازمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)