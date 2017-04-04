بودي يطلق فعاليات «الوعد رأس تنورة»

افتتح محافظ رأس تنورة محمد عبدالوهاب بودي في كورنيش المحافظة مساء أمس الأول، فعاليات مهرجان «الوعد رأس تنورة»، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بحضور عدد من أعيان المحافظة ومديري الدوائر الحكومية من مدنية وعسكرية والضيوف والأهالي والزوار الذين بلغ عددهم 2000 شخص.

وتجول المحافظ وضيوفه في أجنحة المهرجان، واستمع إلى شرح من القائمين عليها واطلع على الخدمات التي يقدمها كل جناح للزوار.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ، تلتها كلمة الرعاة والداعمين، ومجموعة من الفقرات المنوعة شملت أوبريت المهرجان، وقصيدة شعرية، إضافة إلى فقرة «شيلة رأس تنورة».

وكرم محافظ رأس تنورة في ختام الحفل، الداعمين والجهات المشاركة في فعاليات المهرجان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)