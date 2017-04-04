فنان سعودي يوثق التكاتف الخليجي بفلكلور «محملنا واحد»

وثق فنان سعودي أهمية اتحاد دول الخليج ووقوفها صفاً واحداً مع بعضها بعضا ضد أي مهددات أمنية أو فكرية أو حتى اقتصادية، من خلال عمل فني يحمل عنوان «محملنا واحد».

ويتكون العمل من خمس لوحات فنية يجسدها أكثر من 300 شاب، ويتم عرضه حالياً ضمن فعاليات مهرجان الساحل الشرقي في نسخته الخامسة.

وأوضح الفنان والمخرج السعودي وكاتب العمل الفني «محملنا واحد» راشد الورثان أن العمل أشرفت عليه جمعية الثقافة والفنون فرع الدمام، وقُدم في الساحة المفتوحة بأرض المهرجان.

وقال إن اللجنة رأت خلال هذا العام أن يتحدث الأوبريت والفلكلور الشعبي للمهرجان عن اللحمة الوطنية والخليجية، في قصص تخص بحارة وتجار الخليج في السابق والرجوع إلى قصتهم مع البحر، خصوصاً النواخذه والطواويش، وكيف يتحدون أثناء الأزمات وفي صيدهم للؤلؤ، وكذلك وقوفهم مع بعضهم بعضا في الأزمات العالمية التي أصابت الخليج وكيف تغلبوا عليها.

وبين الورثان أن جميع المشاهد جسّدت أهمية التكاتف والتعاون بين أهل القرية الواحدة وكيف أنهم يقفون مع المحتاج وينصرون الضعيف، وكذلك يستنكرون من يتدخل في شؤونهم ويحرصون على الأمن والأمان، وينتقل حرصهم من القرية إلى المدينة، ومن ثم على مستوى الدولة والدول المجاورة، وأضاف «هذا هو حال دول المجلس في اتحادها ووقوفها صفاً واحداً ضد أي تدخل في شؤونها».

وأشار إلى أن كلمات الأوبريت جميعها شعبية تراثية من واقعنا الخليجي، وكلماتها سهلة ومعروفة، والجميع بإمكانه حفظها لارتباطها بحياتنا اليومية في السابق.

وقدم الورثان الشكر لجميع الشخصيات المشاركة في تجسيد الأدوار، وكذلك للأشبال والشباب الذين قاموا بالأدوار والرقصات الشعبية، كما قدم شكره لمساعد المخرج عبدالرحمن بودي ولطاقم العمل المميز، متمنياً للمهرجان والقائمين عليه التوفيق والنجاح.

من جهة أخرى، يشهد الركن التوعوي الذي تشارك به المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في فعاليات مهرجان الساحل الشرقي، إقبالاً كبيراً من الزوار.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية صحة الشرقية مطلق الجلعود، أن صحة الشرقية تشارك في المهرجان بركن توعوي للمرة الثالثة على التوالي، مضيفاً أنه يشتمل على أخذ قياسات الزوار عن أمراض السكري وضغط الدم، إلى جانب تكثيف الجانب التثقيفي الصحي من خلال تواجد 10 كوادر صحية مدربة لإيصال الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين، حيث يبدأ استقبال الزوار من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء خلال زيارتهم للفعاليات.

وبين أن صحة الشرقية تهدف من خلال مشاركاتها في مثل هذه الفعاليات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من مختلف فئات المجتمع وتوعيتهم بسبل الوقاية من الأمراض وكيفية اكتشافها مبكراً من خلال الفحص المبكر ومعرفة الأعراض والمسببات للحد من انتشارها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)