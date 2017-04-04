بحث أوجه التعاون بين مركز الملك سلمان والوكالة الأمريكية للتنمية

بحث مسؤولان في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوجه التعاون في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية إلى الدول المحتاجة.

وخلال لقائهما أمس؛ استعرض مساعد المشرف العام للشؤون المالية والإدارية في مركز الملك سلمان، الدكتور صلاح المزروع، والمساعد بالنيابة لمكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في الوكالة الأمريكية، كريكوري كوتيلب، ما قدمه المركز خلال الفترة الماضية من برامج تنفيذية وأعمال إغاثية وإنسانية إلى عديدٍ من الدول.

وبحث اللقاء، الذي عُقِدَ في مقر المركز في الرياض، عدداً من المواضيع المتعلقة بالشأن الإنساني، خصوصاً في اليمن.

وأبدى كوتيلب ارتياحه للأعمال التي يقدمها المركز. وقال «من الفخر ما أنجزه في وقت قصير منذ إنشائه، ونحن نسعد بكون المركز شريكاً لنا، وسنعمل معاً في التصدي للأزمات التي تواجهنا».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)