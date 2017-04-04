استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الذي يزور الكويت حالياً، ووفداً مرافقاً له.
وحضر الاستقبالَ نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي، محمد ناصر الجبري.
وفي لقاءين آخرين؛ استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الشيخ المطلق والوفد المرافق له.
وجرت الاستقبالات الثلاثة في قصر بيان أمس.
أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يستقبلون الشيخ المطلق
استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الذي يزور الكويت حالياً، ووفداً مرافقاً له.
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