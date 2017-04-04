وافق أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود على ترقية 69 موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة.
وقد شملت تلك الترقيات بعض منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، وكذلك 15 من المستخدمين على المرتبة 33.
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة علي بن عبدالرحمن الغامدي، أن الإمارة قامت بتحوير وإحداث وترفيع عدد كبير من الوظائف في ميزانية الإمارة للعام المالي الحالي، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من الموظفين للتنافس على تلك الوظائف.
أمير الباحة يوافق على ترقية 69 موظفاً في الإمارة
وافق أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود على ترقية 69 موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة.
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