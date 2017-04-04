«محلي حفر الباطن» يوصي بإنشاء فرع لمكافحة التسول

أوصى المجلس المحلي في حفر الباطن خلال اجتماعه الـ 12 الذي عقده في مقر المحافظة، برئاسة محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، وحضور أعضاء المجلس، بافتتاح مكتب استقدام وفرع لمكافحة التسول وزيادة التخصصات والكليات في جامعة حفر الباطن.

كما أكد المجلس على فرع وزارة النقل بسرعة إعادة صيانة الجزء المتبقي من طريق الملك فهد، وناقش تكوين لجان تطوعية تنبثق من مجلس شباب المحافظة لتقديم الخدمات المساندة واستكمال البنود المتبقية لمحطة رفع الصرف الصحي ومشروع توصيلات المياه غير الظاهرة والكشف عن التسربات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)