أوصى المجلس المحلي في حفر الباطن خلال اجتماعه الـ 12 الذي عقده في مقر المحافظة، برئاسة محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، وحضور أعضاء المجلس، بافتتاح مكتب استقدام وفرع لمكافحة التسول وزيادة التخصصات والكليات في جامعة حفر الباطن.
كما أكد المجلس على فرع وزارة النقل بسرعة إعادة صيانة الجزء المتبقي من طريق الملك فهد، وناقش تكوين لجان تطوعية تنبثق من مجلس شباب المحافظة لتقديم الخدمات المساندة واستكمال البنود المتبقية لمحطة رفع الصرف الصحي ومشروع توصيلات المياه غير الظاهرة والكشف عن التسربات.
«محلي حفر الباطن» يوصي بإنشاء فرع لمكافحة التسول
أوصى المجلس المحلي في حفر الباطن خلال اجتماعه الـ 12 الذي عقده في مقر المحافظة، برئاسة محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، وحضور أعضاء المجلس، بافتتاح مكتب استقدام وفرع لمكافحة التسول وزيادة التخصصات والكليات في جامعة حفر الباطن.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقد بجزيل الشكر لمحافظ حفرالباطن عبد المحسن العطيشان واعضاء المجلس المحلي على ما بدرا منكم واتمنا ان يكون للمتطوعين مكافآت تشجيعية وتمنا لكم التوفيق