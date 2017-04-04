«الجوازات»: لا سفر للمرافقين إلا بوجود صاحب الجواز

الرياض ـ الشرق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المرافقين في جواز سفر واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز، كما أنه لا يمكن إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي عند إصداره أو تجديده.

وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العقيد محمد السعد، ضرورة إصدار جواز سفر مستقل لكل من يرغب الإصدار أو التجديد حرصاً على مصلحة الراغبين في السفر وتفادياً لمراجعة من لديهم مرافقون في جوازات سفرهم الجديدة لإدارات الجوازات بغرض طلب فصل المرافقين وإصدار جوازات سفر مستقلة قبل موعد السفر بوقت قصير.

وقال إن ذلك يأتي تسهيلاً لإنهاء إجراءات سفر المواطنين، ولتفادي العوائق التي قد تعترضهم فيما لو كان هناك مرافقون يحملون جواز سفر واحد، وحتى لا يتم تأخير سفر جميع أفراد الأسرة عند فقدان جواز السفر خارج المملكة، إلى جانب أن عدداً من الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات دخول إليها إلا لمن يحمل جواز سفر مستقل.

وأشار العقيد محمد السعد إلى أن حملات الجوازات التوعوية تحث جميع المواطنين على إصدار جوازات سفر مستقلة للمواطنين ومرافقيهم وذلك لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات سفرهم، حاثاً جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة على التأكد من صلاحية جواز السفر السعودي قبل المغادرة ومعرفة المدة المتبقية في جوازاتهم والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كاف، مبيناً أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى.

وأوضح أن تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ عمره 15 سنة فما فوق، وأن سجل الأسرة «بطاقة العائلة»، وثيقة لا تسمح لحاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب حمل الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي بالنسبة للتابعين ممن أعمارهم أقل من 15 سنة عند السفر إلى تلك الدول، مؤكداً على جميع المواطنين باستبدال الهويات الوطنية القديمة أو التي تكون معالمها غير واضحة تفادياً لإعادتهم من المنافذ الدولية.

ودعا العقيد السعد المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفرهم الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، ومن خلالها يتمكن المواطن من إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لكل من يحمل هوية وطنية، ويمكن الاطلاع على جميع الإجراءات المطلوبة والخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطنين من خلال زيارة موقع المديرية الإلكتروني www.gdp.gov.sa.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)