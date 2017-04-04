تقليص الإجراءات البلدية عبر رخصة فورية .. وزيارة ميدانية للتأكد

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الرخصة المهنية الفورية كرخصة متكاملة الأركان تصدُر إلكترونياً وفورياً لطالِبها عبر بوابة “بلدي” (www.balady.gov.sa)، فيما ستعقبها زيارة ميدانية للتأكد من وجود المنشأة.

إلى ذلك؛ أصدر الوزير قرارات بتكليف قيادات بلدية.

وأعلنت “الشؤون البلدية والقروية”، في بيانٍ أمس، أن الرخصة الفورية، لأصحاب المحال التجارية، ستصدُر عبر “بلدي” بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة، والتعهد بصحتها ضمن الخدمة الإلكترونية، “على أن يتم تدقيق المستندات، والكشف على الموقع، والرقابة، بعد صدور الرخصة”.

ووجّه المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات والبلديات بالتنفيذ والمتابعة، في هذا الشأن.

وأفاد بيان الوزارة بأن الرخصة الفورية ستصدُر لـ 200 نشاط في المرحلة الأولى، وسيجري تحديثها باستمرار، و”قد روعي فيها تجنب الأنشطة الخطرة، أو التي تمثل خطورة على الصحة العامة وصحة البيئة”.

ووفقاً للبيان؛ لا تتجاوز المساحة، المقررة في الرخصة الفورية، 150 متراً مربعاً.

وتشمل هذه الرخصة الموافقة الضمنية من المديرية العامة للدفاع المدني، وتُعامَل معاملة الرخصة العادية في التجديد والإلغاء والإيقاف، وتسري عليها كافة الاشتراطات والغرامات والعقوبات وفق النظام.

وأوضح البيان أن الرخصة الجديدة تعد إحدى مبادرات برنامج “التحول الوطني 2020”؛ وترتبط بالسعي إلى تقليص زمن الإجراءات واستخدام الورق في المعاملات.

والمرحلة الأولى من هذه الخدمة، التي ستُطلق على مستوى جميع الأمانات، تشمل أمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والقصيم، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية، والجوف.

فيما تشمل الثانية المنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، والمدينة المنورة، ومحافظة الأحساء، وتبوك، ونجران، وحائل، والباحة.

وبعد إصدارها؛ تُحال الرخصة الفورية إلى الأجهزة الرقابية في البلديات، لتنفيذ زيارة ميدانية إلى الموقع، للتأكد من وجود المنشأة، ونوع النشاط، وتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

في سياق آخر؛ كلّف المهندس عبداللطيف آل الشيخ المهندس سعيد كدسة مديراً عاماً لكود البناء السعودي، والمهندس خلف العتيبي رئيساً لبلدية المجمعة، وسعود السلمي رئيساً لبلدية ضرماء، وناصر المتعب رئيساً لبلدية العيينة والجبيلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٨) صفحة (١) بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٧)