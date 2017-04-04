القيادة تعزي روسيا في ضحايا تفجير سان بطرسبورغ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر حادث التفجير الإجرامي الذي وقع في مترو سان بطرسبورغ.

وقال الملك المفدى: (علمنا بنبأ حادث التفجير الإجرامي الذي وقع في مترو سان بطرسبورغ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه).

في السياق نفسه؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى رئيس روسيا الاتحادية.

وقال ولي العهد: “بلغني بألم شديد خبر حادث التفجير الإجرامي الذي وقع في مترو سان بطرسبورغ، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، متمنياً دوام الأمن والاستقرار لبلدكم”.

بدوره؛ قال ولي ولي العهد في برقيته: ” ببالغ الحزن علمت بنبأ التفجير الإجرامي الذي وقع في مترو سان بطرسبورغ، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.