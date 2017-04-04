هزة أرضية تضرب شمال غرب أملج

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أنَّ أجهزة الرصد الزلزلي رصدت مساء أمس هزة أرضية على بعد ٨٥ كم شمال غرب أملج بجوار منطقة قرية حنبق.

وذكر حساب الهيئة على موقع التواصل “تويتر”: “إن قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق ٦ كم”.