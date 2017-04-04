نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين بالمنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تم القبض على المدعو خالد خان صدراي (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر الى المملكة.

وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة الشرعية، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أنها؛ إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.