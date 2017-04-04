2258 حالة انتهاك للميليشيا الإنقلابية

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية ارتكبت 2258 حالة انتهاك عبر الألغام التي زرعتها في 16 محافظة منذ انقلابها على الشرعية بينها 615 قتل.

وذكر التحالف في تقرير له بعنوان (الألغام القاتل الخفي) بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف الرابع من شهر أبريل الجاري “أنه وثق 2258 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية منذ بداية الحرب وأن الإضرار تنوعت بين (قتل، إصابة، تفجير منشئات، تفخيخ مركبات وجسور، مزارع وآبار).

وشمل التقرير محافظات: تعز، مأرب، البيضاء، لحج، عدن، أب، صنعاء، ابين، الجوف، الضالع، عمران، شبوة، صعدة، حجه، ذمار، شهدت 615 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام بينها 101 حالة قتل تعرض لها أطفال يمنين دون سن السادسة عشر و26 حالة قتل من النساء في حين بلغ عدد القتلى المدنيين 533 شخص مقابل 82 حالة قتل في أوساط العسكريين”.

وبحسب التقرير فقد وثق فريق التحالف 924 حالة إصابة جراء انفجار الألغام بينها 160 حالة تعرض لها أطفال و36 حالة تعرضت لها النساء بينما وصل عدد الجرحى المدنيين 682 شخص.