القتل تعزيراً لمهرب هيروين باكستاني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب باكستاني لتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وقالت الوزارة بيان لها إن سلطات الأمن ألقت في وقت سابق؛ القبض على آصف على تاج محمد (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه فيما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، تم تنفيذ حكم القتل في الجاني في المنطقة الشرقية.

وأكدت “الداخلية” إنها إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذّرةً كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.