مقتل 18 مدنياً بغازات سامة شمال غرب سوريا

قتل 18 مدنياً على الأقل بينهم طفلان بحالات اختناق إثر قصف طائرات النظام السوري بغازات سامة شمال غرب سوريا اليوم.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي، أن طائرات النظام نفذت قصفاً بغازات سامة على مدينة خان شيخون في محافظة أدلب.

ووفقاً للبيان لم يتمكن المرصد من تحديد نوع الغاز المستخدم في القصف ، مشيراً إلى أعراض الإغماء والتقيؤ وخروج زبد من الفم جراء القصف.

وتداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مسعفين من الدفاع المدني، وهم يضعون كمامات ويعملون على رش المصابين الممددين على الأرض بأنابيب المياه.