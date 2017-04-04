قبضت دوريات الضبط الميداني التابعة لشرطةُ منطقة الرياض، على مواطنين اثنين، عُثر معهما على مخدّرات، وحشيش، ومسكر، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح الناطقُ الإعلاميُّ: بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنيَّة للحفاظ على أمن مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، المُقام في محافظة رماح، فقد تمكَّنت فرق دوريَّات الضبط الميدانيِّ المشاركة في ضبط الحالة الأمنيَّة للمهرجان، بإجراء مسحٍ ميدانيٍّ وقائيٍّ لتأمين سلامة الزائرين والمشاركين.

وقال: إنه من خلال الرصد والمتابعة، تمَّ تحديد الاشتباه في مركبة، يستقلها سعوديَّان، بدت عليهما علامات الخوف والارتباك، حال مشاهدتهما للفرق، تمَّ استيقافهما، واتَّضح أنَّهما بحالةٍ غير طبيعيَّة.

وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على عدَّة قوارير مليئة بمادة المسكر، و80 حبَّة مخدرة، وكميَّة من مادة الحشيش المخدِّر، ومبالغ ماليَّة، وتمَّ التحفظ عليهما، وتحريز المضبوطات، وإيقافهما بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادِّعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم.