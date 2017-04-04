الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة غرب تعز

تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من السيطرة على تبة المدرجات وأجزاء واسعة من شارع الثلاثين بعد معارك مع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية غرب مدينة تعز اليمنية.

وأكد مصدر عسكري في محور تعز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن أبطال الجيش الوطني يتقدمون باتجاه نقطة السمن والصابون وتبة غراب غرب المدينة ويتقدمون في تبة الجعشاء وأن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الإنقلابية وتدمير أطقم عسكرية تابعة لهم وسقوط أربعة شهداء من الجيش الوطني.

وكانت منطقة الأربعين وكلابة والزهراء، ومحيط التشريفات شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة إثر قصف مدفعي ومحاولة الميليشيا الإنقلابية التسلل الى مواقع الجيش الوطني.