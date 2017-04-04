“العمل” تتوصل إلى “معنفة سكاكا”

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فريق الحماية الاجتماعية بالجوف تمكن من التوصل إلى حالة “معنفة سكاكا”.

وذكر أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى حالة “معنفة سكاكا” من قبل فريق الحماية الاجتماعية بالجوف، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعنف وفق نظام الحماية من الإيذاء.

يذكر أن أحد المغردين نشر صورا تظهر آثار الاعتداء على إحدى السيدات، كاشفا أن الصور وصلته من معنفة تتعرض للإيذاء من قبل زوجها، مطالبا وزارة العمل بالتحقيق في الواقعة.

وخصصت وزارة العمل الرقم 1919 لاستقبال شكاوى التعنيف والإيذاء سعيا منها إلى بناء مجتمع مترابط خالِ من الإيذاء والعنف الأسري.