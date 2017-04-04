ترقية 143 موظفاً في إمارة جازان

صدرت موافقة أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، المبنية على موافقة وزارة الخدمة المدنية بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المرتبة العاشرة فما دون، عقب استكمال المسوغات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي بن موسى زعلة أن الترقيات شملت 143 موظفا على مراتب مختلفة من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.

وعبر الموظفون المشمولون بالترقية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، سائلين الله تعالى مزيدا من التوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.