تراجعت الألعاب الجماعية في النادي الأهلي منذ 3 مواسم تقريباً (الطائرة ، اليد ، السلة) حتى وصلت في هذا الموسم إلى مرحلة السقوط المريع والمحزن.

واقع الأمر أن الإدارات المُتعاقبة والمشرفين على هذه الألعاب فشلوا وبالأرقام في المحافظة على السجل الناصع لبعض تلك الألعاب رغم اجتهادهم.

فكرة اليد ذات الصولات والجولات في منتصف الترتيب وتستقبل الخسائر بطريقة طبيعية ودون تعليق من المسؤول والسبب ضعف الخطط الاستراتيجية للعبة على مستوى الفئات السنية وجلب أسماء فنية غير مؤثرة من الداخل والخارج وقلة خبرة القائمين على شؤونها وتكرار الخيارات التدريبية التونسية.

أما كرة السلة أسوأ لعبة في تاريخ النادي بطولياً فرغم الأموال وجلب الأسماء وتعاقب الشخصيات والعمل في الفئات السنية إلا أن رصيدها من الذهب لم ينجح أحد.

أما الكرة الطائرة فمع الأسف سلم الأهلاويون مدرج إقلاع الشبح الخضراء لمنافسهم الأول الهلال بعد أن أبقوا الأسماء نفسها دون تطعيمها بأسماء شابة وبعد أن فشلوا في تقديم خيارات أجنبية قوية وبعد أن أبقوا التغييرات الفنية التدريبية عربية متواضعة.

في الأهلي المال ليس المشكلة في ظل وجود الأمير خالد بن عبدالله بل إن عقد لاعب محترف من لاعبي كرة القدم قد يفي بالغرض لكن المشكلة كانت وما زالت في التخطيط لاستمرارية هذه الألعاب فوق المنصات وفي جلب أسماء جديدة ذات أفكار متطورة بعيداً عن الرتابة والتقليدية الحالية.

نعم في الأهلي وفي الألعاب الجماعية بعد كرة القدم الأرقام تقول بأن الأسماء ثابتة والفشل مستمر.

على الأهلاويين أن يحافظوا على إرثهم الكبير في الألعاب المختلفة وهم أدرى بشعاب النادي وحجم الحب والمتابعة لهذه الألعاب الجماعية أو ترك التغني بذلك الإرث والاعتراف بأن قرار الهيئة في تخصيص كرة القدم وتحويل بعض الألعاب إلى منافسة أو ممارسة مُقنعة لهم ووضع عشاق النادي في التصور.

حلّوا مشكلات هذه الألعاب ذات التاريخ الكبير جذرياً أو حلّوا هذه الألعاب واستفيدوا مما يُصرف عليها في شؤون أخرى فقيمة النادي التاريخية والبطولية تُحتم قراراً نوعياً ومفصلياً.