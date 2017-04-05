علي الزامل
أهون «الشرين» الأسد أم داعش؟!
ليس ثمة ما هو أسخف وأغبى من المفاضلة بين (شريرين) طاغيين من العتاة تباريا في استخدام أبشع وأعتى أساليب الإجرام والتنكيل وارتهنا بقاءهما بإحراق الأخضر واليابس، ويبدو أن الأسد بلغ من الإفلاس والبهيمية ما بلغ بكل المقاييس والمعايير الكونية إذ لم يتبق له إلا أن يراهن بوجوده للقضاء على (داعش) بوصفها بؤرة الإرهاب، وكأنه أراد بهذا التهويم الساذج أن يبرئ ساحته من جرائم وفظاعات لم يعهدها التاريخ من حاكم سفك وحرق شعبه بلا هوادة طيلة ست سنوات ولا يزال يقتل ويعربد، فهو لم يدخر وسيلة قتل وتعذيب إلا واستخدمها، فلم يسلم من براثن جرائمه أحد ما بين شهيد وجريح ومهجر.. أي مفارقة هذه التي تتوسلها في ترجيحك ومفاضلتك لجهة رديفك وعضدك، فأنت كمن يتساءل ببلاهة سافرة، أيهما أشد جرما وأكبر مغبة المجرم أم القاتل! المفارقة المضحكة أن الأسد ينصب نفسه باستغفال فاضح بأنه الطرف الأقوى والوحيد القادر على إبادة الإرهاب المتجسد في داعش، بينما هو أحد أزلامها ومناصريها أو هم أزلامه لا فرق، فداعش والأسد وجهان لعملة واحدة وإن شئت فهما رأسان في جسد، فالطبيعي والمحتم قطع الرأسين كي يموت الجسد ويفنى، وأزعم يا أسد أن من (تترذل) إليهم بالإبقاء عليك يدركون ذلك جيدا كإدراكهم ويقينهم بتورطك واحتراقك سياسيا وعسكريا لا بل وإنسانياً وإن كنت أرجح تفوقك على داعش ومن لف لفها ليس في الإجرام فقط بل ولجهة الخسة والحقارة والنذالة، لأنك لم تكتف بجرائمك ضد شعبك بل استبحت وطنهم واسترخصت كرامتهم.. بقي أن نستدعي مقولة شهيرة لهتلر حينما سألوه عن أحقر الناس في حياته؟ فأجاب: (لم أر في حياتي أحقر ممن ساعدني على احتلال بلاده) وهي المقولة التي تؤكد أن (الأسد) المجرم الأعتى والأرذل بلا منازع وعلى مر التاريخ.
” كلاهما أمران أحلاهما مرّ ” !
1 = الأسد يمثل الدكتاتورية والطاغوتية والزواج الكاثوليكي الذي يرفض كل شيء إلا “البقاء في بيت الطاعة”، والأسد يمثل تحويل النظام الجمهوري إلى وراثي – مثله مثل : القذافي ، وعلي عبدالله غير الصالح ، ومحمد حسني السيد غير المبارك !
2 = داعش تمثل الخطاب الديني المتشدد المعاصر، الذي يرفض الفرح ، وضد عمارة الأرض ، والذي يرفض البيعة للحاكم ، ويدعو للقتال في مناطق الصراع (عن طريق منهجهم الخفي / الصحوي) تحت مسمى ديني محبب إلى النفوس وهو : الجهاد ، مستغلين في ذلك “هيجان غريزة الجنس” لدى المراهقين من ذوي(المراهقة المتقدمة والمراهقة المتأخرة)فيتبرع هؤلاء الداعشيون، من عندهم ب”صكوك زواج” مكتملة الأركان والشروط ، لعشر من “الحوريات” اللواتي مع الواحدة كغيرها،عشر وصيفات، لا يقلين حسنا من سيداتهن.
قيل في التراث أن فرعوناً مصر سؤِلَ :(من فرعنك يافرعون)؟
رد ، وبدون تردد(لم أجد من يردني).
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الأسد وجد كل من حوله يطبل له ، بالقول: أنه لم يخلق قبله ولا بعده ، فصدّق بأنه كذلك.. وممّا زاد الأمرسوءاً أن أصحاب المصالح الخارجية استغلوا غباء الفرعون السوري، فهبّوا يخدمون إيجنداتهم كدولة روسيا ،التي وسعت من قواعدها هناك بأجور قد تكوت ليرة واحدة في العام،ولعدة عقود ، وربما عدة قرون ، وكإيران التي هبّت لنجدة الطاغوت المحب لتوريث كرسي الحكم، فاستعانت بأمين حزبها- فرع لبنان- حسن نصرالله ، فتبين لها إنه لا يفي بالمطلوب لإنقاذ الأسد ، وأنه بحاجة لمزيد من النجدة فأرسلت ميليشيات الحرس الجمهوري الإيراني ليقتل الشعب السوري وليكمل مثلث التشيّع الفارسي.