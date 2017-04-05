300 ألف زهرة تُزيِّن شوارع الظهران

الدمام ـ الشرق

أنهت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل، زراعة 300 ألف زهرة شتوية متنوعة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح القرني أن البلدية أنهت استعداداتها في شاطئ نصف القمر لاستقبال زوار المنطقة الشرقية خلال إجازة منتصف العام، بزيادة المسطحات الخضراء وصيانة دورات المياه وتوفير المياه النقية وصيانة ألعاب الأطفال وتجفيف تجمعات مياه الأمطار ورش المبيدات.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة إلى أنها طورت خدمة 940، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٥-٠٤-٢٠١٧)