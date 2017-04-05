300 ألف زهرة تُزيِّن شوارع الظهران

أنهت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل، زراعة 300 ألف زهرة شتوية متنوعة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح القرني أن البلدية أنهت استعداداتها في شاطئ نصف القمر لاستقبال زوار المنطقة الشرقية خلال إجازة منتصف العام، بزيادة المسطحات الخضراء وصيانة دورات المياه وتوفير المياه النقية وصيانة ألعاب الأطفال وتجفيف تجمعات مياه الأمطار ورش المبيدات.
ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة إلى أنها طورت خدمة 940، حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية.
300 ألف زهرة تُزيِّن شوارع الظهران
أنهت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل، زراعة 300 ألف زهرة شتوية متنوعة.
-
-
-
-
أمير الشرقية لأمين الأحساء: استمروا في تحقيق التميز والأفضلية
-
ولي العهد وماي يبحثان تعزيز العلاقات ويتطرقان إلى التعاون ضد…
-
الملك سلمان ووفدٌ من «المحافظين» البريطاني يستعرضون أوجه التعاون
-
-
-
-
-
-
-
أمير الشرقية لأمين الأحساء: استمروا في تحقيق التميز والأفضلية
-
ولي العهد وماي يبحثان تعزيز العلاقات ويتطرقان إلى التعاون ضد الإرهاب
-
-
الملك سلمان ووفدٌ من «المحافظين» البريطاني يستعرضون أوجه التعاون
-
-
-
-
ولي ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان في المجالات الدفاعية
-
-
-
-
-
Profile